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Бывшая любовница Гуфа Яна Шевцова глубоко беременна

Девушка продемонстрировала внушительный живот в своем блоге.

Бывшая любовница Гуфа Яна Шевцова глубоко беременна
Яна Шевцова и Гуф. Фото https://www.instagram.com/yana_insla/

Экс-участница телепроекта «Дом-2» и бывшая любовница рэпера Гуфа Яна Шевцова беременна. Об этом она открыто заявила в Instagram. Однако в эту новость поверили не все.

Виновато скандальное прошлое бывшей участницы телестройки. На шоу она вела себя вызывающе и периодически путалась, рассказывая свою историю с Гуфом. Девушка заявляла, что сделала от рэпера аборт, а потом вдруг сказала, что она все-таки родила ребенка и отдала его на воспитание бабушки. Сам же Гуф утверждает, что встречался с ней от силы три раза и платил ей за любовь, то есть отношениями в чистом виде их встречи назвать нельзя.

Из-за такого шлейфа прошлого новость о предстоящей свадьбе Шевцовой люди восприняли настороженно. Но Яна все-таки вышла замуж за 33-летнего финансиста Виктора. Теперь публика не может поверить в беременность 19-летней девушки. Ей даже пришлось оправдываться перед хейтерами и показывать огромный живот в сторис Instagram.

Шевцова. Фото
https://www.instagram.com/yana_insla/
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Тэги:

беременностьГуфСвадьбаЯна Шевцова
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Бывшая любовница Гуфа Яна Шевцова глубоко беременна
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