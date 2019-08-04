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Бывшая любовница рэпера Гуфа выйдет замуж в Екатеринбурге

18-летняя Яна Шевцова определилась, наконец, со своим избранником.

Бывшая любовница рэпера Гуфа выйдет замуж в Екатеринбурге
Неужели Яна Шевцова остановилась на конкретном мужчине? Фото: Instagram, @yana_shevczova.

Скандальная участница телепроекта «Дом-2» Яна Шевцова, которая в свои 18 лет уже несколько раз засветилась в СМИ из-за своих любовных связей с известными людьми, наконец-то объявила о свадьбе. Девушка рассказала изданию StarHit, что ее суженого зовут Виктор, а торжественное событие пройдет в родном городе девушки Екатеринбурге.

Ранее участница реалити собиралась замуж за рэпера из лейбла BlackStar, имя которого не хотела раскрывать. Таинственный поклонник усыпал ее подарками, среди которых был и автомобиль Range Rover за 8 миллионов рублей.

А еще раньше она заявляла, что с 16 лет состояла в интимных отношениях с рэпером Гуфом (настоящее имя — Алексей Долматов) и даже ждала от него ребенка. Эта скандальная история привела к разрыву между хип-хоп исполнителем и певицей Кети Топурией.

Пока Яна готовится к свадьбе, Интернет-сообщество гадает: неужели похождениям девушки по «женихам» действительно пришел конец? Добавим, что у Шевцовой уже есть ребенок, которого она родила в 16 лет. С отцом мальчика девушка состоит в дружеских отношениях.

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«Дом-2»Екатеринбургрэпер ГуфсвадьбаЯна Шевцова

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Бывшая любовница рэпера Гуфа выйдет замуж в Екатеринбурге
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