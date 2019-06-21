Экс-возлюбленная Гуфа призналась, что родила ребенка в 16 лет

Яна Шевцова запомнилась зрителям после заявлений о том, что в 16 лет имела связь с рэпером Гуфом. Экс-участница «Дома-2» рассказывала, что была беременна от музыканта и сделала аборт по его просьбе. Недавно Шевцова призналась, что хочет исчезнуть из шоу-бизнеса, поэтому откровенно рассказала подписчикам о своем секрете.

Сначала в Instagram Шевцова сообщила, что у неё есть ребенок. Сыну экс-участницы «Дома-2» три года. Скорее всего, Шевцова стала мамой в 15-16 лет. Сейчас мальчик живет с бабушкой в Екатеринбурге.

«Я всегда занята, поэтому лучше пусть он с мамой, чем с няней. Не рассказывала об этом, потому что не хотела лишних вопросов», — передает слова Яны Шевцовой «СтарХит».

Позже девушка удалила страницу, поэтому фанаты не смогли узнать деталей истории. Девушка так и не раскрыла, кто является отцом её сына. Подписчики не смогли выяснить личность мужчины.

Во время участия в «Доме-2» Яна Шевцова пыталась найти себе пару, но после неудачных попыток и вызывающего поведения покинула проект. Возможно, после скандала с Гуфом девушка смогла обрести семейное счастье.

Зимой Яна Шевцова заявляла, что собирается замуж за рэпера из Black Star. Она показывала шикарный букет и дорогой автомобиль, который получила в подарок от жениха. Теперь поклонники подозревают Шевцову в романе с экс-участником «Дома-2» Никитой Кузнецовым.