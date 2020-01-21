Бывший возлюбленный Седоковой женился на участнице «Голоса»

Бывший молодой человек Анны Седоковой (а по совместительству и отец ее сына Гектора), бизнесмен Артем Комаров женился на участнице шоу «Голос» — 23-летней модели Евгении Дравиной. Кроме того, недавно девушка родила молодому человеку двойняшек – дочерей Машу и Софию. Упруги долгое время скрывали факт торжества и пополнения в семействе, однако журналистам удалось выяснить детали личной жизни.

Super отмечает, что малыши появились на свет 5 декабря. Роды были достаточно сложными – по итогу рождения девочек поместили в реанимацию. Все это время Дравина находилась рядом со своими детьми. Позже она призналась, что весь месяц в медицинском учреждении был для нее очень тяжелым, из-за него изменились приоритеты и жизненные ценности.

Журналисты также подметили, что после бракосочетания с Комаровым Дравина практически исчезла из социальных сетей. Артем, по слухам, не очень жалует публичное взаимодействие, а Евгения разделяет его взгляды на подобный формат коммуникации.

Отметим, что бизнесмен является для Дравиной достаточно выгодной партией. Отец мужчины- Андрей Комаров занимает 130-ю строчку в списке богатейших людей России с состоянием 800 миллионов долларов. Сам Артем занимается предпринимательством – развивает оптовую торговлю.