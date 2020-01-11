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«Может, поумнела»: Анна Седокова начала скрывать подробности отношений

Ранее 37-летняя певица не стеснялась публично рассказывать о своем интимном опыте.

«Может, поумнела»: Анна Седокова начала скрывать подробности отношений
Анна Седокова/Фото: https://www.instagram.com/p/B60cmAjgfJb/

Анна Седокова начала скрывать подробности своих отношений. Еще недавно 37-летняя певица и многодетная мать активно общалась с подписчиками на тему своего богатого опыта: советовала не проникаться к мужчинам слишком сильно, не бояться отказываться от противоположного пола типа «Чиполлино» и ответственно заявляла, что в семье женщина обязана готовить. Недавно же рассуждения на эту тему полностью исчезли.

Сама Аня призналась, что заметила за собой отсутствие желания откровенничать с фолловерами так, как раньше. Однако причину своей закрытости Седокова не смогла.

«Удивительно, как мало в последнее время я говорю про отношения. Может, поумнела, может запугали. Но ведь пережитый мною опыт по-прежнему интересен вам? А чужие ошибки оставляют не такие болезненные шрамы», — озвучила она свои соображения.

Анна предложила своим людям самим задать интересующие их вопросы, однако некоторые с уверенностью заявили, что сейчас Седокова действует верно, ведь «счастье любит тишину». Напомним, сейчас сердце Ани занято – девушка наслаждается присутствием в своей жизни любимого баскетболиста Яниса Тиммы. На днях певица призналась, что нашла недостающий для полноценного существования пазл, намекая, тем самым, на спортсмена. В ответ Тимма признался Седоковой в бесконечном обожании.

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«Может, поумнела»: Анна Седокова начала скрывать подробности отношений
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