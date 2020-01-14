«Любви большой и взаимной!»: Седокова и ее бойфренд записали поздравление с Новым годом

Певица Анна Седокова поздравила своих поклонников в Instagram с Новым годом. Правда, на дворе уже 14 января, но 37-летней артистке захотелось записать видеопоздравление в паре со своим возлюбленным — баскетболистом Янисом Тиммой. Пара обнялась возле наряженной елки и обратилась подписчикам.

«Желаем вам много счастья, хороших фильмов в этом году и много… Чего еще желаем?» — спросила Анна у молодого человека. «Любви…» — шепнул он в ответ. «Любви большой и взаимной!» — закончила Седовокова.

В тексте под роликом певица добавила, что желает поклонникам поддержки и понимания. Она намекнула, что ее новый возлюбленный ругает ее за постоянное погружение в телефон. Анна порассуждала о настоящих здоровых отношениях, но некоторые подписчики написали ей в комментариях, что рано пока кричать о неземной любви — для этого стоит прожить вместе хотя бы десять лет.

Напомним, в 2019 году Седокова отметилась тем, что увела 27-летнего баскетболиста из семьи. Ради Анны Янис Тимма оставил свою жену, с которой прожил девять лет, с годовалым сыном на руках. Теперь спортсмен демонстрирует невероятные чувства к бывшей участнице «ВИА Гры». Несмотря на то, что она уже мать троих детей, певица хочет еще одного ребенка от нового возлюбленного.