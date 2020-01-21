«Готова артистка»: Лиза Галкина исполнила знаменитую французскую песню для мамы

Алла Пугачева не скрывает, что семья у нее стоит на первом месте. Последние годы она редко выступает и не часто появляется на публике, только по особым случаям Примадонна делает исключения. Вместе с Максимом Галкиным она тратит все силы на воспитание двойняшек Лизы и Гарри, которым уже по шесть лет. Дети занимаются иностранными языками, плаванием и даже работают над дикцией.

Похоже, что в замке Пугачевой прошел вечер музицирования. Сначала Галкин показал, как их сын Гарри исполнил песню на французском языке бельгийского автора-исполнителя Сальваторе Адамо. Мальчик поразил своими вокальными данными. Как оказалось, сестра от него не отстает. Она давно показала, что у нее есть артистический талант, а теперь поклонники в этом убедились.

Лиза спела знаменитую французскую песню Les Champs Elysees Джо Дассена. В самом начале она кокетливо оттолкнула стул одной ногой, а потом пританцовывала и махала рукой в такт музыке, как настоящая звезда. Когда малышка закончила свое выступления и начала кривляться Алла Борисовна рассмеялась. «Умничка моя! Я тебя целую», — похвалила дочку Примадонна.

Поклонники были сражены пением Лизы. Они одарили девочку комплиментами и отметили, что она очень талантлива. «Готова артистка», — заявила Елена Воробей. «Браво!!!» — присоединилась Наташа Королева. «Ну какая молодец», — восхитилась Яна Рудковская. «Как классно она стул отодвинула! Обычно говорят растет звезда, а в ее случае она уже звезда!», «Какой хороший голосочек, вот что значит хорошие гены», «Деловая колбаса, стул ногой оттолкнула», — прокомментировали пост подписчики.