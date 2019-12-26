«Вот смехотища»: Гарри Галкин удивился собственной грамматической ошибке

Новый год уже на носу. Даже звезды, которые особенно заняты в декабре, успели нарядить дома праздничные елки. Правда, многие знаменитости отложили приобретение подарков на последний момент. По всей видимости, в ближайшие дни отправятся за покупками и Максим Галкин с Аллой Пугачевой. Им нужно приобрести как минимум два подарка для своих детей: Лизы и Гарри.

Шестилетние малыши верят в Деда Мороза. Накануне Гарри Галкин сел за стол и стал писать письмо Дедушке Морозу. Шоумен наблюдал за сыном. Мальчик сам себе диктовал текст и старался не забывать про запятые. В какой-то момент он задумался над словом «подари мне», но папа подсказал, что все написано верно. Сын Галкина продолжил писать. «Пожалуйсту», — произнес мальчик, чем вызвал смех у своего отца. «Что такое?!» — удивился Гарри, а потом понял свою ошибку и тоже рассмеялся. «Пожалуйсту! Вот смехотища», — резюмировал малыш.

Галкин не стал раскрывать, что заказал в подарок Гарри. Мальчик упаковал свой листок в конверт. «Приедет почтальон и заберет письмо завтра, и отвезет на почту. Все», — уточнил наследник Примадонны. «Суть просьбы не публикую, так как это все-таки личная переписка», — уточнил уже сам Максим в подписи к видео.

Поклонники восхитились тому, как Гарри старается писать грамотно. Многие также отметили, что он совершенно не избалован.

«Главное не забирайте у них детство!», «Какой умненький», «Главное, чтоб все детские мечты сбывались, ведь они верят!», «У вас очаровательные дети», «Так приятно смотреть, когда дети правильно держат ручку или карандаш», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что наследники Галкина и Пугачевой с малых лет занимаются с преподавателями. Они уже свободно читают и переводят с французского языка.