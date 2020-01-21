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Сестра Жанны Фриске блеснула аппетитными формами на пляже Шри-Ланки

Девушка решила подразнить поклонников пикантным фото.

Сестра Жанны Фриске блеснула аппетитными формами на пляже Шри-Ланки
Наталья Фриске. фото: instagram.com/friske_natalia/

Жанна Фриске ушла из жизни больше четырех лет назад. Близкие до сих пор скучают по певице. Особенно тяжело ее сестре Наталье. Девушка очень похожа на артистку, поэтому их часто сравнивают. Сама она время о времени вспоминает знаменитую родственницу и делится архивными фото. А не так давно Наталья спела хит Жанны и сделала прическу, как у нее, чем удивила многих пользователей Сети.

К слову, строить карьеру певицы она не собирается. Сестра Фриске работает в салоне красоты на окраине Москвы и имеет свое кафе на Шри-Ланке, куда часто ездит отдыхать. Сейчас она снова готовится к отпуску, поэтому решила подразнить поклонников пикантным фото. Девушка опубликовала кадр, сделанный на пляже. Она позирует в алом бикини, демонстрируя аппетитные формы.

«Так устроена жизнь. Она вся про отражения. Не нравится окружение, смотри на себя. Меняешь себя — меняется все вокруг. Идешь в женственность — мужчины рядом мужают. Если не мужают, то есть смысл честнее на себя посмотреть», — поделилась она философскими мыслями.

Поклонники были сражены красотой Натальи и одарили комплиментами ее пышную фигуру. «Ну красоточка», «Фигура — бомба», «Наша богиня», «Очень красивая. Все идеально», «Нереальная фигура просто», «Как похудела», — стали комментировать пост подписчики. К слову, Фриске призналась, что весит 65 килограммов при росте 174 сантиметра. Напомним, что Новый год девушка отметила с родителями и близкими. Для полного счастья не хватало лишь сына Жанны Плантона, но его растит Дмитрий Шепелев, который был гражданским мужем звезды. Он препятствует общению ребенка с бабушкой, дедушкой и тетей.

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Сестра Жанны Фриске блеснула аппетитными формами на пляже Шри-Ланки
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