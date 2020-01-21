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Дубцова отомстила сыну-подростку за нежелание сфотографироваться с мамой

Певица проводит январь на Мальдивах в компании своей семьи.

Дубцова отомстила сыну-подростку за нежелание сфотографироваться с мамой
Ирина Дубцова переживает подростковый период в воспитании сына. Фото: globallookpress.com

Отдыхающая на Мальдивах со своей семьей певица Ирина Дубцова ежедневно выкладывает в Сеть фотографии с райского курорта. При этом 37-летняя артистка жалуется, что ей очень сложно сделать совместное фото с сыном-подростком.

13-летний Артем, рожденный в браке звезды с музыкантом Романом Черницыным, не хочет фотографироваться с матерью и всячески избегает ее попыток запечатлеться вместе. На свежем снимке в Instagram певица снова одна, но довольно улыбается, потому что ей удалось отмстить своевольному подростку.

«Месть последовала незамедлительно. Мы с мамой выпили и его коктейль тоже, пока он скрывался от совместных фото в басике», — поделилась своей выходкой звезда.

Кстати, у Артема уже четыре года, как есть собственная страничка в Instagram, однако все на ней как будто из модного журнала для подростков. Видно, что парень растет со своими понятиями, как быть звездой, и «обнимашки» с мамой в соцсетях ему сейчас абсолютно не нужны. Что ж, это такой возраст…

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Артем Черницындети звезддети и родителиИрина ДубцоваИрина Дубцова фотоместьотдых на Мальдивах
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Дубцова отомстила сыну-подростку за нежелание сфотографироваться с мамой
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