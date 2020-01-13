ЗВЕЗДЫ

«Выше мамы на голову»: Дубцова сделала фото с 13-летним сыном на фоне пальм

Певица снова отдыхает на Мальдивах.

«Выше мамы на голову»: Дубцова сделала фото с 13-летним сыном на фоне пальм
Ирина Дубцова. фото: globallookpress.com/

Ирина Дубцова со времен «Фабрики звезд» тщательно следит за своей внешностью. В свои 37 лет она выглядит очень молодо. Однако красота не помогла ей обрести счастье в личной жизни. После развода с солистом группы «Plazma» Романом Черницыным она одна воспитывает их сына Артема. О своей личной жизни девушка теперь предпочитает не рассказывать.

Как и другие звезды, Ирина отправилась в отпуск после Нового года. Они приехала на свой излюбленный курорт — Мальдивы. Отдыхать певица предпочитает в компании своего 13-летнего наследника. Они нежатся на пляже и рыбачат. Артистка также успела сделать фото с Аистом, который также успел попозировать для отдыхающей неподалеку Полины Гагариной.

Поклонники предупредили звезду, что эта птица предвестник беременности. Случайно или специально, на новом фото Дубцова предстала в синем платье свободного кроя, скрыв свою фигуру. Певица была без макияжа и укладки. она позировала с сыном на фоне пальм. Парень уже перерос свою маму. На этот раз артистка была без каблуков, поэтому было отчетливо вино, что Артем выше нее.

«Вот это вырос сыночек! Пусть растёт на радость!», «Выше мамы на голову», «Такой большой уже», «Красавец, весь в маму», «Ирочка, а вы прям светитесь», «Уже прям жених», «Вот вымахал!», «Ого, как вырос», «А вы похорошели и платье такое красивое», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее певицу критиковали за то, что она избаловала наследника. Поклонники были поражены, когда узнали, что он уже водит машину, хоть лишь на территории коттеджного поселка.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дубцова последние новостиЗвездные детиЗвездный стильИрина Дубцовамода и стильНовости google
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Выше мамы на голову»: Дубцова сделала фото с 13-летним сыном на фоне пальм
Интересно?
Поделись с друзьями: