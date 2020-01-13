«Выше мамы на голову»: Дубцова сделала фото с 13-летним сыном на фоне пальм

Ирина Дубцова со времен «Фабрики звезд» тщательно следит за своей внешностью. В свои 37 лет она выглядит очень молодо. Однако красота не помогла ей обрести счастье в личной жизни. После развода с солистом группы «Plazma» Романом Черницыным она одна воспитывает их сына Артема. О своей личной жизни девушка теперь предпочитает не рассказывать.

Как и другие звезды, Ирина отправилась в отпуск после Нового года. Они приехала на свой излюбленный курорт — Мальдивы. Отдыхать певица предпочитает в компании своего 13-летнего наследника. Они нежатся на пляже и рыбачат. Артистка также успела сделать фото с Аистом, который также успел попозировать для отдыхающей неподалеку Полины Гагариной.

Поклонники предупредили звезду, что эта птица предвестник беременности. Случайно или специально, на новом фото Дубцова предстала в синем платье свободного кроя, скрыв свою фигуру. Певица была без макияжа и укладки. она позировала с сыном на фоне пальм. Парень уже перерос свою маму. На этот раз артистка была без каблуков, поэтому было отчетливо вино, что Артем выше нее.

«Вот это вырос сыночек! Пусть растёт на радость!», «Выше мамы на голову», «Такой большой уже», «Красавец, весь в маму», «Ирочка, а вы прям светитесь», «Уже прям жених», «Вот вымахал!», «Ого, как вырос», «А вы похорошели и платье такое красивое», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее певицу критиковали за то, что она избаловала наследника. Поклонники были поражены, когда узнали, что он уже водит машину, хоть лишь на территории коттеджного поселка.