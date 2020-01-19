Дубцовой пришлось заплатить сыну за услугу

Певица сейчас отдыхает на Мальдивах. Туда она отправилась вместе со своим сыном Артемом.

Исполнительница Ирина Дубцова щедро делится всевозможными фото и видео с отдыха. На последнем опубликованном кадре в своем Instagram-аккаунте она запечатлена вместе со своим сыном.

Они позируют на набережной. На заднем фоне открывается шикарный вид на океан и голубое небо.

Ирина облачена в пляжную тунику. Дополнили образ плетенная шляпа с широкими полями и вместительная сумка-шоппер. Звездный наследник отдал предпочтение в пользу ярко-красных шорт и белой футболки с принтом.

Дубцова пожелала поклонникам доброго утра и призналась, что ей крайне сложно каждый раз уговорить сына на совместный снимок. В этот раз ей пришлось даже выторговывать фото у Артема. Скорее всего, исполнительница дала наследнику денег на карманные расходы.