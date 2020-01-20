Женщина-Халк: Хилькевич встала в позу супергероя, чтобы казаться менее худой

Отдыхая с детьми в Таиланде, 33-летняя актриса Анна Хилькевич потихоньку впадает в детство. 20 января артистка выложила в Instagram фото из бассейна, на котором она позирует в черном купальнике и зеленой маске Халка — яростного супергероя из комиксов Marvel.

Женщина напрягла мускулы, подражая брутальному персонажу, но там и осталась худенькой на снимке, над чем и решила пошутить.

«Не, маска тоже не поможет. Кушать тоже пробовала», — оправдалась актриса за свою худобу.

При этом она поспешила добавить, что ее здоровье в порядке — как физическое, так и душевное. Комментаторы оценили фигуру Хилькевич, назвав его красивой и отметив, что ей не нужно никаких изменений. Поклонники звезды удивляются, как она смогла сохранить такую стройность после двух родов. Ранее актриса делилась, что приводит себя в норму после беременности с помощью простых физических тренировок и правильного, без всяких чудо-методов.

Напомним, у Анны две дочери в браке с бизнесменом Артуром Волковым: 4-летняя Арианна и Маша, которой всего полтора годика.