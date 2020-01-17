Отрыв в отпуске: Анна Хилькевич в бикини станцевала с детьми

Героиня сериалов «Универ» и «МашаСаша» Анна Хилькевич улетела на отдыха в Таиланд с мужем и двумя детьми. За жизнью знаменитости следит больше 9 миллионов человек, и Анна регулярно радует их интересными кадрами. В публикациях часто фигурируют ее супруг – бизнесмен Артур Волков и две их дочери – трехлетняя Арианна и годовалая Мария.

Недавно Хилькевич выложила на страницу веселый видеоролик, в котором она, одетая в купальник, танцует с дочками возле бассейна.

«Да простят меня все морализаторы))) за танец с маминой попой и деток без шапок, но зато не голышом))) что не часто встречается у нас на этом отдыхе, именно по этой причине я так мало выкладываю приличного годного контента», — подписала видео актриса.

больше по теме Анна Хилькевич призналась, что сделала пластику груди и нарастила брови Певица разоткровенничалась с Дмитрием Шепелевым.

«Танцы с маминой попой», — прокомментировал происходящее муж Артур, который и снимал веселье на камеру.

Видео получило уже больше 800 тысяч просмотров и тысячи комментариев от поклонников и хейтеров.

«Красотки все!», «Прекрасное семейство», «Мамины дочки, ваши копии», «Какие вы милые))», «Дарите позитив», «Надо папе с маминой попой танцевать», — пишут подписчики Хилькевич и восхищаются ее великолепной фигурой.