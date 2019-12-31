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«А у нас двойняшки»: поклонники обомлели, увидев детей Хилькевич

Актриса сравнила внешность своих дочерей Арианны и Маши.

«А у нас двойняшки»: поклонники обомлели, увидев детей Хилькевич
Анна Хилькевич с дочерью. Фото Global look press

Анна Хилькевич поразила своих поклонников, показав в Сети фотографии дочерей Арианны и Маши в одном возрасте. Оказалось, что девочки фактически обладают одинаковой внешностью.

«А у нас двойняшки, вторая просто на 2,5 года опоздала», — пошутила звезда в блоге.

На фото у девочек совершенно идентичные лица, овал лица, цвет волос. Получилось даже так, что и платьица у малышек оказались одинакового цвета.

«Обалдеть! Одно лицо», «Ого, Анна, вы как ксерокс. Малышки – копия друг друга», «Копии мамы», «Боже. Одинаковые», — поразились поклонники звезды.

В этом же посте Анна Хилькевич прокомментировала слухи о разводе с мужем бизнесменом Артуром Волковым. На вопрос подписчицы об этом звезда ответила: «Не дождетесь».

Напомним, актриса вышла второй раз замуж в 2015 году, в настоящее время старшей наследнице пары Арианне 4 года, Марии — 1 год. Ранее звезда была в браке с директором по объектам телесериала «Барвиха» Антоном Покрепой. Их официальные отношения продлились всего год — с 2011-го по 2012-й, при этом до регистрации брака пара встречалась 4 года.

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«А у нас двойняшки»: поклонники обомлели, увидев детей Хилькевич
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