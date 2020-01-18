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«Все ножки в синяках»: Навка устроила фотосессию с подросшей дочкой в купальнике

Семья фигуристки проводит время на Мальдивах.

«Все ножки в синяках»: Навка устроила фотосессию с подросшей дочкой в купальнике
Татьяна Навка. фото: instagram.com/tatiana_navka/

Татьяна Навка после плодотворной работы и успешной премьеры нового ледового шоу отправилась отдыхать на Мальдивы. К слову, на этот курорте сейчас также отдыхают многие другие звезды: Ирина Дубцова, Ксения Собчак, Глюкоза, Олег Газманов и другие медийные персоны. Фигуристка предпочла провести время с подросшей дочкой Надеждой, которая трудилась не меньше мамы. Она тоже занимается фигурным катанием и зайдествована в ледовой сказке.

Навка даже в отпуске не дает себе расслабиться. Она, конечно, рада тому, что у нее появилось свободное время. Но даже его она посвящает саморазвитию. На днях спортсменка вернулась к занятиям йогой и продемонстрировала эффектную стойку на голове. Также она опробовала водные виды спорта. Однако большую часть времени Татьяна загорает и гуляет с дочкой. Пятилетняя девочка, по словам поклонников, растет копией мамы.

Королева льда устроила фотосессию с наследницей. Сама фигуристка позировала в необычной лежанке. она облачилась в белый купальник с принтом, который оттенил ее загорелую кожу и подчеркнул стройные ноги. Рядом стояла Надежда в нежном купальнике без верха. Она кокетливо улыбалась.

«Не изменяйся, будь самим собой. Ты можешь быть собой, пока живешь. Когда же смерть разрушит образ твой, пусть будет кто-то на тебя похож», — процитировала Навка Уильяма Шекспира.

Поклонники восхитились трогательной фотосессией. Многие обратили внимание на ноги юной спортсменки, которые покрыты синяками. «Маленькая фигуристка… все ножки в синяках…», «У Надюшки ножки в синяках, сколько боли ей пришлось претерпеть!», «Красивые девочки! Труженицы!», «Какая Надя уже взрослая!», — прокомментировали пост поклонники.

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«Все ножки в синяках»: Навка устроила фотосессию с подросшей дочкой в купальнике
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