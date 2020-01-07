Рэпер Гуф решил раскрутить сына-видеоблогера

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) выложил в Instagram фото своего 9-летнего сына Сами с необычным призывом. 40-летний артист рассказал, что мальчик завел свой канал на YouTube, и попросил поклонников подписаться на него.

«Там пока одно видео, но на днях мы зальем туда очень прикольный контент. Я там тоже мелькаю. А пока он пообещал мне, что будет меня слушаться, если на его канал подпишется 100 человек», — написал рэпер.

На канале под названием Sam Dolmatov действительно опубликован пока только один ролик — запись прохождения некой графической видеоигры. Но, судя по обещанию Гуфа, скоро там будут мелькать не только компьютерные персонажи.

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Напомним, сын Долматова родился в браке рэпера с другой хип-хоп исполнительницей — Айзой Анохиной. Произошло это в 2010-м, а через три года девушка ушла от супруга. Их отношения переживали разные периоды, но сейчас пара относится друг к другу с теплом.