ЗВЕЗДЫ

80-летний Эммануил Виторган снял «зажигательный» танец подросшей дочери

Артист проводит время в Юрмале.

80-летний Эммануил Виторган снял «зажигательный» танец подросшей дочери
Эммануил Виторган. фото: globallookpress.com/

Эммануил Виторган в 2018 году удивил всех, став отцом в третий раз. Тогда он со своей дочерью Ириной представил свою дочь Этель. Несмотря на то, что супруга артиста уже в очень заверила возрасте, она заверила, что родила сама. Девочка доставила столько счастья паре, что они решили завести еще одного ребенка. На этот раз они прибегли к услугам суррогатной матери. Летом 2019 года у них родилась еще одна наследница Клара.

Добавим, что дети Виторгана от прошлых отношений давно стали взрослыми. У его дочери Ксении уже есть внуки, а у сына Максима трое своих наследников. Если годовалую Этель артист берет с собой в путешествия и уже не скрывает от посторонних глаз, то младшую кроху он старается оберегать от лишнего внимания. Новый год артист решил встретить в Юрмале. Там в доме растут его наследницы.

Накануне Эммануил поделился редкими кадрами с дочкой Этель. Он запечатлел на камеру, как зажигательно танцует его наследница. Малышка в какой-то момент подбежала к родителям со словами: «Мама, папа». Она уже хорошо говорит многие словосочетания. Многих поклонников умилило видео, но некоторые отметили, что хотели бы видеть и вторую девочку.

«Такая куколка, так мило разговаривает, зефиринка сладкая», «Этелечка очень красивая девочка! Вы очень хорошие и заботливые родители», «Маленькое солнышко, а говорит она — у папе к маме, это нормально, а звучит мами», «Красавица. Прекрасно танцует», — прокомментировали пост подписчики.

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80-летний Эммануил Виторган снял «зажигательный» танец подросшей дочери
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