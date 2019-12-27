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«Хотелось бы еще сына»: Эммануил Виторган поделился планами на будущее

Известный актер мечтает о еще одном ребенке от своей супруги Ирины Млодик.

«Хотелось бы еще сына»: Эммануил Виторган поделился планами на будущее
Виторган собрался в пятый раз стать отцом/http://globallookpress.com/

Актер Эммануил Виторган, которому исполнилось 80 лет, заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом в плане рождения детей. В планах у него появление на свет еще одного ребенка от актрисы Ирины Млодик, которая младше его более, чем на 20 лет.

«Эмбрионов много в запасе осталось. Хотелось бы еще сына. Ну, не мальчик, так пусть будут три девочки у меня», — заявил многодетный отец, который словно забыл, что ему уже 80 лет.

Отметим, что в этом году Эммануил Виторган в четвертый раз стал отцом. От прошлых браков, как известно, у него есть сын и дочь. От Млодик же у него две дочери. Этель родилась в прошлом году, а Клара в этом. Сейчас все свободное время счастливый отец проводит со своими девочками, которых безумно любит.

Как рассказал его друг Феликс Царикати, торжества по случаю восьмидесятилетия у Эммануила Виторгана перенесены на следующий год. Все его друзья к февралю 2020 года вернутся в Москву, тогда и состоится шикарный праздник. Царикати отметил, что Эммануил Виторган не занимается спортом. Может порой позволить себе чуточку выпить, но это не мешает ему быть всегда в прекрасной форме, сообщает «Комсомольская правда».

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«Хотелось бы еще сына»: Эммануил Виторган поделился планами на будущее
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