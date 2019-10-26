«Ластится как кот»: Шнуров не отходит от жены на «Голосе»

Музыкант Сергей Шнуров, который принимает участие в съёмках проекта «Голос», буквально не отходит на съемочной площадке от своей жены. Об этом рассказал один из сотрудников шоу. Как только звучит команда «стоп», так он сразу бежит к своей Ольге либо она подходит к нему. Все отмечают, что Ольга стала уже как родная на съемках «Голоса».

«Шнур к ней так и льнет, ластится как кот. Парочка обнимается и целуется у всех на глазах. То маэстро просит, чтобы Оля его по голове погладила, то селфи сделала… Конфетно-букетный период у них еще явно в самом разгаре», — рассказал один из сотрудников съёмочной группы.

А вот с сыном певицы Полины Гагариной Шнуров оказался суров. Исполнительница однажды взяла подростка на проект. Он сидел недалеко от мамы. Шнуров его заметил, подошел и дал советы на тему, что не стоит таскаться за юбкой — надо быть мужиком.

Все отмечали, что в выражениях лидер группы «Ленинград» не стеснялся. Он матерился при несовершеннолетнем. При этом Полина Гагарина закрывала на это глаза и просто смеялась, сообщает «СтарХит».

Напомним, что проект «Голос» пользуется огромной зрительской любовью. Победить в нем считается очень престижно. Правда, последний сезон, как известно, завершился грандиозным скандалом. Тогда победу в детском варианте конкурса одержала дочь Алсу Микелла Абрамова. Многие россияне посчитали, что девочка не заслуживала победу. В обществе поднялась волна негодования. В итоге результаты конкурса были пересмотрены.