Эксперт раскритиковал образ Утяшевой с кожаными мини-шортами

Ляйсан Утяшева в последнее время часто экспериментирует со стилем. Спортсменка взяла себя в руки и похудела, поэтому теперь с удовольствием демонстрирует свои стройные ноги в платьях-пиджаках или коротких юбках. Особой любовью у телеведущей стали пользоваться вещи из кожи. Поклонники не раз ее видели осенью в кожаной мини-юбке. А на днях во время поездки в Казань девушка вновь отдала предпочтение коже.

На новом фото Утяшева предстала в мини-шортах и косухе с поясом. Кожаный костюм она дополнила черной водолазкой и колготками с узором. Колоритности прибавили и аксессуары. Спортсменка надела серебряную цепочку и шляпу с полями. «Ковбой girl», — подписала она кадр.

Обычно поклонники приходят в восторг от женственных нарядов Ляйсан, но новый образ вызвал у них замешательство. С одной стороны она снова подчеркнула свои ноги и талию, а с другой — наряд имел много деталей, которые с трудом сочетались. Портал Teleprogramma.pro решил узнать мнение эксперта об образе телеведущей.

«Ляйсан мне напомнила персонажа из фильма „Крокодил Данди“: шляпа, все в коже. На мой взгляд, тут слишком много кожи — и шорты , и косуха. Еще слишком много черного, а еще и шляпа. Нет, надо чем-то разбавлять однозначно», — высказался тренд-аналитик Глеб Хан.

Он предложил избавиться от водолазки. По его мнению, это могло спасти образ и придать ему пикантности. Эксперт также добавил, что Утяшева могла не надевать шляпу, а показать свои блондинистые локоны, тогда «лук» в целом был бы более женственным.

Глеб Хан не стал исключать, что наряд для спортсменки могли подобрать работники Модного дома. Например, Карл Лагерфельда. «Они пытаются нацепить на звезду все, что можно продать. Но это неправильно», — считает трендовый аналитик.