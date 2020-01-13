Утяшева на концерте Павла Воли повидалась с Бастой и его женой Еленой

На личной страничке в Instagram ведущая шоу «Танцы» поделилась с верными почитателями свежим снимком, рассказав о том, что ей удалось повидаться с Василием Вакуленко и его супругой Еленой. Как выяснилось, рэпер Баста привел свою возлюбленную на импровизированный концерт резидента Comedy Club, который состоялся в Майами. Об этом Ляйсан Утяшева рассказала поклонникам в микроблоге. По словам гимнастки, она была рада повидаться с Вакуленко и его женой за кулисами концерта.

«Закулисье после концерта Паши в Майами. Приятная встреча, ребята», — отметила Утяшева.

В недавнем интервью спортсменка призналась, что считает мужа идеальным мужчиной. По словам Ляйсан, она абсолютно влюблена в свою вторую половинку. Говоря о супружестве с Павлом Волей, телеведущая уточнила, что во всем может положиться на мужа. Вместе с шоуменом Утяшева воспитывает двоих детей: шестилетнего сына Роберта и четырехлетнюю дочку Софию. Гимнастка заверила, что они с Пашей всегда отмечают Новый год дома с близкими, отказываясь от корпоративов и высоких гонораров ради того, чтобы провести время с семьей. Ляйсан призналась, что именно муж помог пережить ей самые трудные моменты жизни — смерть любимой мамы Зульфии. Шоумен сделал все от себя зависящее для того, чтобы Утяшева вышла из депрессии, снова научилась радоваться каждому дню.