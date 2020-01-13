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Меган Маркл и принц Гарри стали еще популярнее после отказа от престола

На Инстаграм герцогов Сассекских подписались почти миллион человек с момента их шокирующего объявления.

Меган Маркл и принц Гарри стали еще популярнее после отказа от престола
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Globallookpress

Знаменитая пара Меган Маркл и принц Гарри 8 января объявили всему миру, что решили отказаться от королевских полномочий, чем вызвали шквал критики. Журналисты, весь год нападавшие на Меган, немедленно назвали именно ее инициатором этого беспрецедентного решения, заявив, что герцогиня полностью контролирует принца Гарри.

Раскол в монаршем семействе даже начали называть «Мегксит» по аналогии с брекситом (выход Великобритании из Европейского союза, от английских слов Britain (Британия) и Exit (выход) — Прим. ред.). Восковые фигуры Меган и Гарри даже убрали из Музея мадам Тюссо.

Скандал сыграл в пользу популярности королевской четы. На их Инстаграм с 8 января подписался почти миллион человек, и их количество продолжает расти. Эксперты предсказывают, что Меган и Гарри с 10,7 млн подписчиков скоро обгонят Кейт Миддлтон и принца Уильяма с 10,9 млн подписчиков.

Несмотря на многочисленные сложности и нападки прессы, знаменитая пара не унывает и активно ищет новые способы заработка. По данным СМИ, в настоящее время Меган Маркл ведет переговоры о сотрудничестве с Givenchy и другими модными брендами. Стоимость сделок может достигать несколько миллионов долларов.

Также мы писали, что Меган Маркл и принц Гарри подали заявку на регистрацию собственного товарного знака, под которым они смогут выпускать модную одежду, журналы и заниматься благотворительностью.

Ранее мы сообщали, что Меган уже вернулась в Канаду, где ее ждет сын Арчи. А Гарри остался в Лондоне, чтобы обсудить это трудное решение с семьей и провести розыгрыш Кубка мира по регби 2021 года.

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Меган Маркл и принц Гарри стали еще популярнее после отказа от престола
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