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Отец Меган Маркл хочет выступить против нее в суде

75-летний Томас Маркл считает дочь виноватой в их конфликте и хочет поддержать издание, с которым она судится.

Отец Меган Маркл хочет выступить против нее в суде
Обложка газеты с Меган Маркл и ее отцом. Фото: globallookpress

Вокруг герцогини Сассекской закручивается новый скандал. 75-летний Томас Маркл заявил, что готов выступить в суде против Меган Маркл. Конфликт между отцом и дочерью произошел несколько лет назад. По данным журналистов, через два месяца после свадьбы с принцем Гарри Меган написала папе письмо на пяти страницах, в котором попросила перестать очернять ее в СМИ и выносить детали их общения на публику. Письмо попало в редакцию издания The Mail on Sunday и было частично опубликовано. 38-летняя герцогиня пришла в ярость и заявила, что таблоид взломал ее телефон, прочитал личную переписку и вырвал фразы из контекста в целях манипуляции читательским мнением. В октябре 2019 года Меган и Гарри подали на издателей в суд.

Однако на днях Томас Маркл согласился выступить на стороне журналистов против собственной дочери, сообщает издание TheSun. Отец герцогини рассказал, что ссора между ними произошла из-за того, что он не смог приехать на свадьбу Меган и Гарри, потому что ему делали экстренную операцию на сердце. Вероятно, Меган Маркл обиделась на родителя и перестала отвечать на его письма. В конце концов, Томас получил сообщение от принца Гарри, где было сказано, что отсутствие отца невесты на свадьбе очень ее ранило. Мужчина в свою очередь отметил, что молодожены даже не поинтересовались его самочувствием, обиделся за такую нечуткость и язвительно извинился за то, что его сердечный приступ помешал великим планам королевской семьи.

Меган и Гарри на свадьбе
Меган и Гарри на свадьбе. Фото: globallookpress

Громкое дело между Меган Маркл и компанией Associated Newspapers будет рассматривать Высокий суд Лондона. По мнению экспертов, показания Томаса Маркла могут стать ключевыми для разбирательства в этой ситуации.

 

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Отец Меган Маркл хочет выступить против нее в суде
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