Многодетная супруга Ромы Жукова может остаться без квартиры

Супруга музыканта Ромы Жукова Елена, воспитывающая шестерых детей, может остаться без квартиры. Ее двушка, купленная в ипотеку, из-за отсутствия ежемесячных платежей рискует отойти банку.

«Живем в этой квартире мы с детьми, а не он. Это, видимо, его разозлило и обидело. За эту квартиру он платит кредит. Решив, нам отомстить, он сказал детям, что платить за нее не будет, и нас банки тогда выселят. Мы сначала подумали, что это такая глупая шутка. Но когда позвонили из банка и сказали, что наш папа Рома не платит уже несколько месяцев, и банк подает в суд на выселение нас из квартиры, мы с детьми испытали шок», — пишет женщина в Instagram.

Елена считает, что муж специально мстит ей, жалуется в органы опеки, создает конфликтные ситуации на ровном месте. Случай, когда он заявил, что жена спрятала детей от него, многодетная мать объясняет тем, что просто поехала с ребятней в санаторий, а музыкант увидел это в Instagram и решил сделать себе пиар. Таким же ходом было заявление новой девушки Жукова, которую супруга якобы избила, а на самом деле она просто упала с лестницы. За клевету в свой адрес многодетная мать собирается подавать в суд.

Кстати, если «игра с квартирой» окончится отбором жилья, Елене придется переехать со всеми детьми в однушку. С мужем они не общаются, информацию друг другу передают через наследников.

Напомним, пара поженилась в 2005 году. Супруги родили семерых детей, причем каждого нового ребенка в новой стране. Летом 2012-го пятилетняя дочь Жуковых Елизавета-Виктория попала под качели и получила тяжелую травму, от которой скончалась. Трагедия не сплотила музыканта и его жену, а наоборот отдалила друг от друга. Два года назад мужчина фактически ушел из семьи и начал новую жизнь в другом городе. Пара судилась, Рома грозился отобрать детей у супруги.