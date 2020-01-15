ЗВЕЗДЫ

Многодетная супруга Ромы Жукова может остаться без квартиры

По словам женщины, музыкант не платит взносы по ипотеке.

Многодетная супруга Ромы Жукова может остаться без квартиры
Рома и Елена Жуковы еще пару лет назад казались прекрасной парой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pressм

Супруга музыканта Ромы Жукова Елена, воспитывающая шестерых детей, может остаться без квартиры. Ее двушка, купленная в ипотеку, из-за отсутствия ежемесячных платежей рискует отойти банку.

«Живем в этой квартире мы с детьми, а не он. Это, видимо, его разозлило и обидело. За эту квартиру он платит кредит. Решив, нам отомстить, он сказал детям, что платить за нее не будет, и нас банки тогда выселят. Мы сначала подумали, что это такая глупая шутка. Но когда позвонили из банка и сказали, что наш папа Рома не платит уже несколько месяцев, и банк подает в суд на выселение нас из квартиры, мы с детьми испытали шок», — пишет женщина в Instagram.

Елена считает, что муж специально мстит ей, жалуется в органы опеки, создает конфликтные ситуации на ровном месте. Случай, когда он заявил, что жена спрятала детей от него, многодетная мать объясняет тем, что просто поехала с ребятней в санаторий, а музыкант увидел это в Instagram и решил сделать себе пиар. Таким же ходом было заявление новой девушки Жукова, которую супруга якобы избила, а на самом деле она просто упала с лестницы. За клевету в свой адрес многодетная мать собирается подавать в суд.

Кстати, если «игра с квартирой» окончится отбором жилья, Елене придется переехать со всеми детьми в однушку. С мужем они не общаются, информацию друг другу передают через наследников.

Напомним, пара поженилась в 2005 году. Супруги родили семерых детей, причем каждого нового ребенка в новой стране. Летом 2012-го пятилетняя дочь Жуковых Елизавета-Виктория попала под качели и получила тяжелую травму, от которой скончалась. Трагедия не сплотила музыканта и его жену, а наоборот отдалила друг от друга. Два года назад мужчина фактически ушел из семьи и начал новую жизнь в другом городе. Пара судилась, Рома грозился отобрать детей у супруги.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

брак и семьядвухкомнатная квартираЕлена Жуковаквартираквартира в ипотекуРома Жуков
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Многодетная супруга Ромы Жукова может остаться без квартиры
Интересно?
Поделись с друзьями: