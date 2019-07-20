Рома Жуков заявил, что экс-супруга спрятала от него детей

Певец Рома Жуков до сих пор не смог найти общий язык со своей экс-супругой Еленой по поводу воспитания шестерых детей. По словам 52-летнего певца, его детям грозит опасность, так как их мать якобы ведет «разгульный образ» жизни и не уделяет им должного внимания. Музыкант утверждает, что Елена мешает его встречам с наследниками.
Рома Жуков на одном из телешоу рассказал, что в доме, где живут его дети, царит антисанитария, а брат бывшей жены пристает к его дочерям.
Жуков намерен принять экстренные меры и лишить экс-супругу родительских прав.
«Она упрятала детей в каком-то санатории и не дает мне видеться с ними. Буду решать вопрос через опеку», – поделился артист.
По словам Жукова, он готов помогать детям, но Елена не идет на контакт. Певец сообщил, что предлагал экс-супруге выплачивать ежемесячно 120 тысяч рублей, но Елена попросила 500 тысяч и обратилась в суд.
«В итоге получила 21 тысячу. Чего она этим добилась? Я хочу признать ее недееспособной матерью», – рассказал он.
Сама Елена возмущена высказываниями экс-супруга в свой адрес. На фоне стресса у женщины появились серьезные проблемы со здоровьем. У Елены случился нервный срыв. Женщина заявила, что воспитывает детей в одиночку, без няни, а бывший супруг при этом умудряется поливать ее грязью.
Елене Жуковой очень обидно, что бывший муж, который изменил ей с ее же лучшей подругой, теперь пытается отобрать у нее детей. По словам женщины, споры с экс-супругом возникли из-за недвижимости стоимостью около 25 млн рублей. Елена предлагала певцу продать ее и купить детям семикомнатную квартиру в Москве, чтобы у каждого ребенка была своя комната. Сейчас многодетная семья ютится в трехкомнатной квартире.