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Рома Жуков пригрозил бывшей жене отобрать детей

Музыкант написал жалобу в социальные службы.

Рома Жуков пригрозил бывшей жене отобрать детей
Рома Жуков пытается отвоевать детей у бывшей жены/globallookpress.com

Музыкант Роман Жуков пригрозил жене, что заберет у нее шестерых детей. Он написал заявление в социальные службы. Мужчина считает свою бывшую супругу плохой матерью. Он утверждает, что она не занимается ребятами и они предоставлены сами себе.

Рома Жуков хочет отобрать детей у жены/globallookpress.com

Впрочем, у женщины другое мнение. Она наоборот говорит, что справляется с воспитанием детей одна, не привлекая даже няню. При этом женщина утверждает, что музыкант платит всего 21 тысячу рублей алиментов на всех отпрысков. Елене Жуковой очень обидно, что бывший муж, который изменил ей с ее же лучшей подругой, бросил все силы на то, чтобы забрать у нее детей.

Кстати, сам музыкант сейчас припеваючи живет в Сочи со своей новой супругой. Там певец открыл небольшой отель. Елена Жукова говорит, что певец неподобающим образом ведет себя по отношению к детям. Когда они ему звонят, чтобы пообщаться, он начинает прямо при них материться.

Месть мужа, по словам Жуковой, вызвана спорами за недвижимость. Как рассказывает Елена, бывший супруг требует переоформить на него таунхаус на Новой Риге стоимостью около 25 млн рублей. Сама она предлагала уже давно ему продать особняк, чтобы купить в Москве семикомнатную квартиру. У каждого из детей была бы своя комната. Сам музыкант выступил резко против продажи дома. Сейчас все семейство ютится из-за непримиримой позиции многодетного отца в трехкомнатной квартире, сообщает «Комсомольская правда».

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Рома Жуков пригрозил бывшей жене отобрать детей
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