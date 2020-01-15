Больше не блондинки: внучки Машкова перекрасили волосы в яркие цвета

Владимир Машков стал меньше сниматься в кино, но он продолжает жить в России и руководит театром имени Табакова. Молодые актеры признаются, что он не смешивает личную жизнь с работой. Артист состоит в браке с четвертой женой Оксаной Шелест, но лишь от первого брака с Еленой Шевченко у него есть дочь Мария. Она давно уехала жить в США с мужем Александром Слободяником-младшим и детьми.

Мария время от времени рассказывает истории из жизни. Она растит девятилетнюю Стефанию и семилетнюю Александру. Ранее их знаменитый дедушка заверил, что не стал бы запрещать внучкам пробовать себя на актерском поприще. Машков готов поддержать любую их мечту. Но пока девочки остаются девочками и хотят экспериментировать с имиджем. Так, на днях они предстали с новым цветом волос.

Если раньше у дочерей Марии были светлые волосы, а Стефания была блондинкой, как мама, то теперь они выглядят словно русалочки. На новом фото у старшей наследницы бледно-зеленые волосы, а у младшей ало-оранжевые. Как оказалось, девочки хитростью поставили маму в сложную ситуацию.

«На Новый год Фаня и Аля написали письма Деду Морозу с желаниями, запечатали и велели отнести на почту. Я, как мать, сделала все, чтобы дети продолжили верить в чудо!» — рассказала Мария. Она с иронией написала, что хотела бы, чтобы Дедушка Мороз выступил с рядом законов.