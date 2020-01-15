ЗВЕЗДЫ

Больше не блондинки: внучки Машкова перекрасили волосы в яркие цвета

Маме девочек было сложно им отказать.

Больше не блондинки: внучки Машкова перекрасили волосы в яркие цвета
Мария Машкова с дочкой. фото: instagram.com/masha_mashkova_official/

Владимир Машков стал меньше сниматься в кино, но он продолжает жить в России и руководит театром имени Табакова. Молодые актеры признаются, что он не смешивает личную жизнь с работой. Артист состоит в браке с четвертой женой Оксаной Шелест, но лишь от первого брака с Еленой Шевченко у него есть дочь Мария. Она давно уехала жить в США с мужем Александром Слободяником-младшим и детьми.

Мария время от времени рассказывает истории из жизни. Она растит девятилетнюю Стефанию и семилетнюю Александру. Ранее их знаменитый дедушка заверил, что не стал бы запрещать внучкам пробовать себя на актерском поприще. Машков готов поддержать любую их мечту. Но пока девочки остаются девочками и хотят экспериментировать с имиджем. Так, на днях они предстали с новым цветом волос.

Если раньше у дочерей Марии были светлые волосы, а Стефания была блондинкой, как мама, то теперь они выглядят словно русалочки. На новом фото у старшей наследницы бледно-зеленые волосы, а у младшей ало-оранжевые. Как оказалось, девочки хитростью поставили маму в сложную ситуацию.

«На Новый год Фаня и Аля написали письма Деду Морозу с желаниями, запечатали и велели отнести на почту. Я, как мать, сделала все, чтобы дети продолжили верить в чудо!» — рассказала Мария. Она с иронией написала, что хотела бы, чтобы Дедушка Мороз выступил с рядом законов.

«Например, что временная краска тоже засчитывается, особенно, если тебе 9 и у тебя самый красивый на Земле цвет волос… ну или, например, намекни, что ты в одном белом магазинчике с обкусанным яблоком поставками не промышляешь….» — предложила дочь Машкова.

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Владимир Машковдети звездЗвездные детиМария Машковасмена имиджа
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Больше не блондинки: внучки Машкова перекрасили волосы в яркие цвета
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