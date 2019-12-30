«Папа машины с домами мне здесь не покупает»: Машков не одобрил переезд дочери в Штаты

На протяжении нескольких лет актриса из сериала «Не родись красивой» — 34-летняя Мария Машкова — живет в Америке. За океан знаменитость перебралась вместе с мужем — Александром Слободяником — младшим. Пара воспитывает двоих детей, актриса впервые стала мамой в июне 2010 года. Она родила дочку Стефанию, девочке исполнилось девять лет. В семье также подрастает семилетняя Александра. В недавнем интервью их именитый дед, Владимир Машков, заявил, что не стал бы запрещать внучкам пробовать себя в творчестве. Актер готов поддержать любую их мечту. Даже если девочки захотят связать свою судьбу с актерством.

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Сама Мария утверждает, что зачастую многие из тех, кто решает жить на две страны, сталкиваются с негативной реакцией окружающих. В частности с критикой и мифами, что за рубежом им якобы приходится жить на те деньги, которые были заработаны на родине. В ответ на все нелицеприятные высказывания в свой адрес Машкова заявила, что вряд ли можно прожить на одну зарплату, отказывая себе в карьерной реализации на новом месте.

Мария очень благодарна своей маме — Елене Шевченко, которая не стала вмешиваться в ее личные дела, поддержав то решение, которое когда-то для себя приняла дочь. Как выяснилось, Владимир Машков не одобрил идею наследницы жить в Штатах.

«Папа машины с домами мне здесь не покупает. Тоже, кстати, жаль», — приводит 7days.ru слова актрисы.

Мария призналась, что осталась в Соединенных Штатах только благодаря супругу, который помог ей привыкнуть к новому месту. Машкова вспомнила о том, как хотела вернуться на родину, однако все-таки осталась рядом с мужем.