Мария Машкова рассказала о «высоких отношениях» родителей после развода

Владимир Машков сыграл десятки, если не сотни ролей в кино. Теперь он руководит Театром имени Табакова. Молодые актеры отмечают, что он закрытый и жесткий, но справедливый. Работу и личную жизнь артист не смешивает. Многие работники театра признались, что никогда не видели его внуков на репетициях или спектаклях. Напомним, что он состоит в браке с четвертой женой Оксаной Шелест, но лишь от первого брака с Еленой Шевченко у него есть дочь Мария.

Наследница актера поддерживает с ним теплые отношения. Она чаще всего проводит время в США, где воспитывает его внучек: девятилетнюю Стефанию и семилетнюю Александру. В преддверии Нового года девушка поделилась воспоминаниями о том времени, когда ее родители расстались. Она призналась, что всегда пересматривает фильм «Сирота казанская», в котором ее мама сыграла главную роль, а отец выступил режиссером.

«Мне было 12 лет и мои родители не жили друг с другом уже примерно… 12 лет. Я знаю, что на героиню пробовалось очень много прекрасных актрис, но мама оказалась лучшей, а папе хватило смелости и благородства это признать. Высокие… высокие отношения!» — рассказала Мария.

По ее словам, она тогда снялась в фильме «Мама, не Горюй». На гонорар девушка приобрела мебель в свою комнату, что было большим счастьем. Также она не устояла и купила себе обновки: ботинки на огромном толстом каблуке. «В этом виде я явилась на съемочную площадку и бросилась на шею к папе, а „отцы“ (Дуров, Табаков, Гафт) в один голос закричали: «Ну-ну-ну, женщина! Поскромнее!» А потом я смотрела, как папа-режиссёр снимает маму-актрису в кино. Я видела их вместе третий или четвёртый раз в жизни», — призналась дочь Машкова.

«А ещё я помню, как у меня разрывало горло от того, что очень хотелось плакать… так счастливо было… так хорошо…. с мамой и папой», — добавила она.

Поклонники поделились своими впечатлениями от фильма. «Хороший фильм, и мама очень красивая», «Помню, что этот фильм меня поразил, я довольно молодая была в то время, поняла, что у нас опять стали снимать доброе, семейное и очееень хорошее кино», «Самый любимый новогодний! Передавайте благодарность папе и маме за такой новогодний подарок всем зрителям!», «Так трогательно написано, дочитала со слезами на глазах. И пойду звонить родителям», «Как хорошо, теплая история», — прокомментировали пост подписчики.