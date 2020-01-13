Клявер объяснил, почему исполнил композицию «Дружба?» с певицей Славой

По его словам, с этой исполнительницей он поддерживает отношения уже очень давно.

Музыкант Денис Клявер в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» рассказал о совместной песне «Дружба?» которую он совсем недавно записал с певицей Славой. По его словам, они в хороших отношениях с этой яркой исполнительницей уже очень давно.

«В этой композиции представлен конфликт отношений между мужчиной и женщиной. Мы пытаемся дать ответ на вопрос – дружба случается между людьми или что-то другое. Когда появился этот трек, то я понял, что только Настя по темпераменту, по эмоциям подходит для ее исполнения», — сказал Денис Клявер.

Как добавил певец, у него вообще очень много друзей в мире шоу-бизнеса, что, как известно, случается крайне редко. «С Настей дружим, с Инной Маликовой, Катей Волковой, Аней Плетневой, Юлианной Карауловой, Глюкозой. Если говорить о мужчинах, то могу назвать своими друзьями Стаса Пьеху, это один из моих главных корешков. Дружу с Деней Майдановым, Валерой Меладзе, Валерой Сюткиным, Михаилом Шуфутинским», – заметил певец.

Клявер добавил, что он любит общаться с людьми и, скорее всего, именно поэтому уважаем многими артистами. «Я стараюсь расширять круг друзей. Не зацикливаюсь на ком-то одном. Много вокруг меня все время хороших людей и я этому бесконечно рад», — заявил он.