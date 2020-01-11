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«До самой сути, до нутра»: 44-летняя Ева Польна рассекретила свое хобби

Певица пробует свои силы в новом амплуа - художницы.

«До самой сути, до нутра»: 44-летняя Ева Польна рассекретила свое хобби
Ева Польна с дочкой Эвелин (Фото: Globallookpress.com)

44-летняя Ева Польна в свободное время старается находить минутку для любимого хобби. Бывшая подруга Дениса Клявера увлеклась рисованием. Исполнительница пробует свои силы в новом амплуа — художницы. На личной страничке в Instagram певица поделилась с поклонниками зарисовкой, выполненной в карандашной техникой на бумаге. В комментариях к свежему посту артиста не без иронии подметила, что планировала изобразить любимого человека, добившись идеального сходства.

«Дошел, так сказать, до самой сути, до нутра! Завораживает процесс, а сколько впереди», — отметила Польна, нарисовав при этом череп.

В интервью Teleprogramma.pro Денис Клявер признался, что его 14-летняя дочка Эвелин, редко видится с братьями: 18-летним Тимофеем и шестилетним Даниэлем. При этом дети певца стараются поддерживать связь, общаться.

«Эвелин очень творческая девушка. Красивая девчонка. Естественно, мне кажется, что она безмерно талантлива, и сейчас она пробует себя в разных сферах», — уточнил артист.

О том, что Ева Польна родила ему дочь Денис Клявер подтвердил только в 2010 году, на тот момент Эвелин было уже пять лет. Сама певица не препятствовала сыну Ильи Олейникова видеться с наследницей.

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Денис Клявердети звездЕва Польнаестественная красотаЗвездные детикрасота вне возраста
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«До самой сути, до нутра»: 44-летняя Ева Польна рассекретила свое хобби
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