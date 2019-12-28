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«Ты такой, каких не найти!»: Дитковските призналась в чувствах к брату

Дочь 54-летней актрисы Татьяны Лютаевой - не единственный ребенок в семье. У нее есть младший брат Доминик Раманаускас, которому 27 декабря исполнилось 20 лет.

«Ты такой, каких не найти!»: Дитковските призналась в чувствах к брату
Агния Дитковските. Фото: instagram.com/ditkovskyte

Российская киноактриса литовского происхождения Агния Дитковските поздравила именинника с юбилеем. Старшая сестра написала поздравительный пост на своей странице в социальной сети Instagram.

Артистка призналась, что в детстве всегда мечтала о появлении на свет младшего брата. Поэтому когда родился Доминик, она была безмерно счастлива.

«Сегодня родился мой самый любимый на свете брат! Я так тебя ждала! Ты такой настоящий! Умеешь любить! Быть рядом, когда это очень необходимо… С тобой все становится ярче, смешнее! Ты такой, каких не найти! Ты любовь! Ты юмор! Ты стоооолько всего, что мне не хватит букв , чтобы ими описать тебя! Будь!!! Смеши, люби, будь любимым, учись, впитывай, удивляйся, развивайся и набирайся опыта! А я здесь, ты знаешь люблю безграничной любовью!» — призналась в своих чувствах к родственника знаменитость.

Напомним, за плечами матери Агнии и Доминика три брака. Первый раз актриса связала свою судьбу с Олегасом Дитковскисом. После она снова вышла замуж за литовца — режиссера Рокаса Раманаускас. Сейчас артистка нашла свое счастье с третьим мужем — Дмитрием Мишиным.

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Тэги:

Агния Дитковскитеархивное фотобратзвездная семьяинстаграм
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«Ты такой, каких не найти!»: Дитковските призналась в чувствах к брату
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