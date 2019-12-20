«Хотелось делать что-то не так»: Дайнеко долго скрывала симпатию к Чадову

Певица Виктория Дайнеко призналась в чувствах к Алексею Чадову. В откровенном разговоре с журналистом Teleprogramma.pro 32-летняя исполнительница поведала, что испытывает особую симпатию к актеру еще со времен «Ночного дозора» (там Чадов-младший сыграл Константина). Спустя много лет знаменитости встретились, чтобы сняться в сериале «Улетный экипаж» для СТС, а заодно и поцеловаться.

Вика отметила, что сцена с поцелуем оказалась для нее не так проста, как она думала изначально. Перед тем, как приступить к действию, Дайнеко очень волновалась, а для того, чтобы процесс не заканчивался, она готова была даже немного ошибиться.

«Мне все время хотелось что-то сделать не так, чтобы сказали: «Надо снова снять!», и поцеловаться такое количество раз с Лешей, сколько необходимо. Но, к сожалению, ответственность взяла свое, мы сделали всего парочку дублей, но это были очень приятные дубли», — разоткровенничалась она.

На вопрос же о реальных отношениях Дайнеко ответила отрицательно. Она подчеркнула – фантазии из юности не имеют ничего общего с реальной жизнью, поэтому отношения между нею и Чадовым абсолютно невозможны.