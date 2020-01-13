«Всегда был хороший аппетит»: дочь Алсу показала, как выглядела во младенчестве

Алсу является не только одной из самых популярных певицы, но и многодетной мамой. Она редко говорит о личной жизни. Своих детей до определенного возрастала артистка скрывает. Так своего сына Рафаэля, которому уже два с половиной года, она не показывает публике. А вот ее дочери 13-летняя Сафина и 11-летняя Микелла время от времени мелькают на фото с мамой.

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Младшая дочка Алсу в прошлом году приняла участие в шоу «Голос. Дети» и стала знаменита. Теперь она записывает песни и снимает клипы. Девочка на днях опубликовала редкий кадр, на котором она запечатлена во младенчестве. Такие фото Алсу показывала только самым близким. В кадре Микелла позирует совсем крохотной в розовом костюмчике. При этом у нее очень пухлые щечки и руки.

«Да, у меня всегда был хороший аппетит», — с иронией подписала пост Микелла Абрамова.

Поклонники пришли в восторг от редкого фото. Они отметили, что девочке не стоит переживать, так как все дети обычно пухлые, а потом из них вырастают длинноногие красавицы. «Какая сладкая булочка», «Какой прекрасный пупсик, красотулька!», «Прелесть! Пупсик», «Кукленышь», «Я тебя сразу тут узнал!!!», «Копия папы», «Вся в маму, такая хорошая», «Почти не изменилась. Постройнее только стала», — отреагировали на пост подписчики.

Напомним, что в последнее время поклонники часто интересуются, почему Алсу прячет своего сына. Однако певица не отвечает на этот вопрос. Стоит отметить, что многие родители, особенно медийные, предпочитают ограждать своих детей от лишнего внимания. так поступает и исполнительница хита «Зимний сон».