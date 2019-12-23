Дочь Алсу представила новогодний клип с другими звездами шоу «Голос. Дети»

Алсу делает все, чтобы ее дети росли счастливыми. При этом она позаботилась о том, чтобы они получили хорошее образование. Старшая дочь певицы, Сафина, не так давно отметила 13-летие, а Микелла в свои 11 лет прекрасно поет. В этом году она приняла участие в шоу «Голос. Дети» и даже победила, но в итоге результаты голосования были аннулированы из-за того, что были выявлены нарушения. Техническим способом голоса были «накручены», поэтому в итоге руководство признало победителями всех финалистов шоу.

После пережитого скандала девочку поддержала ее мама. Сама Микелла нисколько не расстроилась и даже записала совместный трек с Ержаном Максимом, который тоже был фаворитом проекта. А к Новому году наследница Алсу приготовила сюрприз. Она сняла клип на трогательную песню участников третьей «Фабрики звезд» — «С Новым годом, папа! С Новым годом, мама!». Абрамова исполнила этот хит с другими звездами детского «Голоса».

В видео отметился Сергей Филин, который участвовал в шестом сезоне проекта. А также Саша Филин и Ивена Роботова из 3-го сезона, Михаил Ногинский из 5-го сезона, Вилена Хакматуллина из первого сезона. А также Тоня Володина, победившая в «Битве талантов». Все они принарядились для съемок. В особняке, похожем на дом дочери Алсу, они пели, танцевали и веселились. Дед Мороз и Снегурочка помогали им водить хоровод.

Также Микелла устроила импровизированное дефиле на лестнице с подружками. Она была единственной девочкой, которая предпочла платью брюки и блестящий жакет. «Поздравляем всех с наступающим Новым годом и желаем отличного настроения!» — написала наследница артистки. Многие поклонники пришли в восторг от клипа и уже знакомой композиции. Некоторые считают, что Алсу может гордиться дочерью, которая унаследовала талант мамы.