«Просто зимняя сказка!»: Максим Галкин показал заснеженный двор своего замка

Максим Галкин продемонстрировал в своем блоге, как выглядит двор его замка в деревне Грязь зимой. Зрелище, стоит отметить, действительно чудесное.
Юморист вместе с детьми Лизой и Гарри вышел на вечернюю прогулку. Все вокруг было покрыто снегом, сквозь вечерний мрак сверкали только уличные фонари.
«Смотри, сколько звезд, папа! Загадывай желание!» — воскликнула дочь комика.
«Точно! Просто зимняя сказка!» — ответил Галкин.
Артист заметил, что сейчас многие его друзья уехали отдыхать в теплые страны, но ему в родной деревне тоже неплохо. И с этим трудно не согласиться.
Ранее мы писали об очередном высказывании музыкального критика Сергея Соседова в сторону семьи Пугачевой и Галкина. На сей раз деятель усомнился, что Гарри и Лиза – родные отпрыски Примадонны. Любопытно, что отцовство Максима у критика не вызывает сомнений.