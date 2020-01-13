ЗВЕЗДЫ

«Просто зимняя сказка!»: Максим Галкин показал заснеженный двор своего замка

Лиза и Гарри пришли в восторг от чудесного пейзажа и звезд.

«Просто зимняя сказка!»: Максим Галкин показал заснеженный двор своего замка
Максим Галкин. Фото Global look press.

Максим Галкин продемонстрировал в своем блоге, как выглядит двор его замка в деревне Грязь зимой. Зрелище, стоит отметить, действительно чудесное.

Юморист вместе с детьми Лизой и Гарри вышел на вечернюю прогулку. Все вокруг было покрыто снегом, сквозь вечерний мрак сверкали только уличные фонари.

«Смотри, сколько звезд, папа! Загадывай желание!» — воскликнула дочь комика.

«Точно! Просто зимняя сказка!» — ответил Галкин.

Артист заметил, что сейчас многие его друзья уехали отдыхать в теплые страны, но ему в родной деревне тоже неплохо. И с этим трудно не согласиться.

Ранее мы писали об очередном высказывании музыкального критика Сергея Соседова в сторону семьи Пугачевой и Галкина. На сей раз деятель усомнился, что Гарри и Лиза – родные отпрыски Примадонны. Любопытно, что отцовство Максима у критика не вызывает сомнений.

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Алла ПугачеваГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим Галкин
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«Просто зимняя сказка!»: Максим Галкин показал заснеженный двор своего замка
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