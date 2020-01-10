Красивые и счастливые: Пугачева и Галкин вывели детей в кино

10 января звездная чета Максим Галкин и Алла Пугачева сходили в кино вместе с детьми Лизой и Гарри. Телеведущий выложил в Instagram снимок, на котором была запечатлена вся их дружная семья. Звезды отечественного шоу-бизнеса не смогли пройти мимо и стали умиляться идиллии 70-летней певицы и ее 43-летнего мужа. Смайлики оставили Артур Пирожков, Иосиф Пригожин, Аница Цой и другие.

«Все такие пушистые, кудрявые — красота», — написала Алика Смехова. «Это такая красота и идиллия!» — восхитилась Анастасия Волочкова.

Больше внимания к себе привлекла, конечно же, Алла Борисовна. В очередной раз Примадонна получилась на фотографии молодой и энергичной. Красные джемпер и очки она сочетала со светлыми джинсами и курткой, накрутив на голове витиеватую прическу. Получился свежий стильный образ, в котором трудно угадывается Народная артистка СССР. Под снимком тут же появилось множество восхищенных комментариев о красивой и счастливой семье.

На какой именно фильм сходила звездная чета, Галкин уточнять не стал. Возможно, это мультфильм, раз телеведущий повел в кинотеатр детей.