«Я не верю, что это ее дети!»: Соседов опять напал на Пугачеву

Музыкальный критик считает, что родной родитель у Гарри и Лизы только Галкин.

Музыкальный критик Сергей Соседов не раз публично упрекал Аллу Пугачеву. Он нелестно высказывался как о личной жизни Примадонны, так и о творчестве звезды.

Деятель уверен, что звезде уже пора уйти на покой, заявляя, что она уже «еле дышит». Критик считает, что артист должен выходить к своим зрителям на пике своей формы. Пожилым и немощным людям на сцене – не место.

Досталось Алле Борисовне от критика и за ее мужей. Союзы с Киркоровым и Галкиным он назвал «деловыми». Вступая с ними в брак, по мнению Соседова, Пугачева привлекала к себе внимание. Немаловажно и то, что супруги содержали певицу. По словам критика, ранее звезда была на обеспечении Киркорова, а теперь – Галкина.

Теперь же музыкальный критик решил напасть на младших наследников Примадонны – Лизу и Гарри Галкиных.