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«Я не верю, что это ее дети!»: Соседов опять напал на Пугачеву

Музыкальный критик считает, что родной родитель у Гарри и Лизы только Галкин.

«Я не верю, что это ее дети!»: Соседов опять напал на Пугачеву
Алла Пугачева. Фото Global look press.

Музыкальный критик Сергей Соседов не раз публично упрекал Аллу Пугачеву. Он нелестно высказывался как о личной жизни Примадонны, так и о творчестве звезды.

Деятель уверен, что звезде уже пора уйти на покой, заявляя, что она уже «еле дышит». Критик считает, что артист должен выходить к своим зрителям на пике своей формы. Пожилым и немощным людям на сцене – не место.

Сергей Соседов. Кадр из эфира телеканала Ю. Фото
Сергей Соседов. Кадр из эфира телеканала Ю.

Досталось Алле Борисовне от критика и за ее мужей. Союзы с Киркоровым и Галкиным он назвал «деловыми». Вступая с ними в брак, по мнению Соседова, Пугачева привлекала к себе внимание. Немаловажно и то, что супруги содержали певицу. По словам критика, ранее звезда была на обеспечении Киркорова, а теперь – Галкина.

Теперь же музыкальный критик решил напасть на младших наследников Примадонны – Лизу и Гарри Галкиных.

«Я не верю, что это ее дети! Что это дети Максима Галкина верю, а что ее – нет. Эти дети, прежде всего, нужны Максиму. Эта история была сделана для него», — сказал он в программе «Популярная правда» на телеканале Ю.

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Тэги:

Алла ПугачеваГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим ГалкинСергей Соседов
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«Я не верю, что это ее дети!»: Соседов опять напал на Пугачеву
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