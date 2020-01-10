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«Как будто плакала»: Орбакайте раскритиковала 7-летнюю Клаву за яркий макияж

Возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова не запрещает дочери пользоваться косметикой.

«Как будто плакала»: Орбакайте раскритиковала 7-летнюю Клаву за яркий макияж
Кристина Орбакайте (Фото: Лариса Кудрявцева/"ЭГ")

48-летняя Кристина Орбакайте не запрещает семилетней дочке пользоваться косметикой. Пока певица накладывала макияж, расположившись у трюмо в своей комнате, внучка Аллы Борисовны пыталась скопировать все манипуляции звездной мамы.

Клавдия вооружилась кисточкой для век и тенями, слегка подкрасив глаза. Однако возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова не оставила без внимания попытки дочери воспользоваться люксовой косметикой на гримерном столике.

«Ты только там не перебарщивай! Клава, сильно не крась… Это же красный… Будет казаться, что у тебя глаза воспаленные. Смотри, как будто ты плакала…» — критиковала Клавдию певица.

В ответ внучка примадонны отечественного шоу-бизнеса заявила, что окружающие едва ли заметят то, что она подкрасила глаза. Но спорить с мамой не стала. Девочка посчитала за лучшее стереть тени с век, последовав совету родительницы, которая не одобрила ее макияж.

Напомним, что Клавдия в свои семь лет увлекается балетом и учит испанский язык. Девочка очень привязана к своему старшему брату — 21-летнему Дени Байсарову. Когда юноша приезжал в гости к маме (сын Кристины Орбакайте учится в Лондоне), все свободное время посвящал сестренке. У певицы также есть старший наследник — 28-летний Никита Пресняков. Он женат на модели Алене Красновой.

На личной страничке в Instagram Орбакайте опубликовала свежий видеоролик с участием Клавы, назвав дочку маленьким визажистом.

К слову, внучка Аллы Борисовны подружилась с двойняшками своей звездной бабушки — шестилетними Гарри и Лизой. Когда наследница Михаила Земцова приезжает на каникулах к Алле Борисовне в ее подмосковный особняк в деревне Грязь, она играет вместе с детьми Максима Галкина.

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Алла Пугачевадети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаКристина ОрбакайтеМаксим Галкин
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«Как будто плакала»: Орбакайте раскритиковала 7-летнюю Клаву за яркий макияж
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