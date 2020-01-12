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Николаев поделился редкими кадрами с Аллой Пугачевой и Раймондом Паулсом

Артист нашел снимки, чтобы поздравить маэстро с днем рождения.

Николаев поделился редкими кадрами с Аллой Пугачевой и Раймондом Паулсом
Алла Пугачева и Игорь Николаев. фото: globallookpress.com/

Игорь Николаев является не только певцом, но и композитором. Он дружит со многими артистами, с которыми в свое время часто вместе гастролировал. К примеру, супруг Юлии Проскуряковой состоит в теплых отношениях с Аллой Пугачевой. Они часто бывают в гостях друг и друга, а также посещают праздники их детей. Не удивительно, что у артиста хранится много занимательных снимков.

Так 12 января композитору Раймонду Паулсу исполнилось 84 года. Николаев не только поздравил маэстро и друга, но и опубликовал редкие кадры, на которых он позирует с именинником вместе с Аллой Борисовной. По всей видимости, снимки были сделаны не так давно, так как Примадонна на них стройная с шиньонами на голове. Она позировала в джинсах-дудочках, футболке и джинсовой куртке. А нюдовый макияж позволил скрыть морщины и выглядеть свежо.

В кадр попала и супруга Игоря Юрьевича. Она предстала в ярко-оранжевом костюме. Паулс, как обычно, предпочел костюм и галстук. «С днём рождения, наш великий и настоящий маэстро Раймонд Паулс!», — написал артист.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие не могут поверить, что композитор 84-летие. Другие обратили внимание на стильный образ Пугачевой. Певица получила множество комплиментов. «Гениальный человек! С днём рождения! Здоровья и долголетия!», «Какая Алла Борисовна тут красивая и молодая», «Примадонна стройняшка», «Великие люди на одном фото», «Алла словно без макияжа, но хороша», — прокомментировали пост подписчики.

Пугачева в джинсах
фото: instagram.com/igor_nikolaev_music/
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Алла Пугачеваархивные фото звездЗвездный стильИгорь НиколаевРаймонд Паулс
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Николаев поделился редкими кадрами с Аллой Пугачевой и Раймондом Паулсом
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