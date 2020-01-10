Семья в сборе: Проскурякова показала редкий снимок тещи 59-летнего Николаева

В Stories 37-летняя Юлия Проскурякова в форме викторины ответила на вопросы верных почитателей. Возлюбленная Игоря Николаева не оставила без внимания тему, связанную с ее родственниками. Ни для кого не секрет, что мама и отец певицы живут в Екатеринбурге. В то время как их наследница обосновалась в Москве. По словам знаменитости, она старается как можно чаще навещать близких. Кроме того, маленькая дочка артистки — Вероника — скучает по бабушке и дедушке.

Юлия уточнила, что наведывается в гости к родителям, как минимум несколько раз в год. Муж Проскуряковой — 59-летний композитор не препятствует возлюбленной ездить в родной город. Как выяснилось, мама и папа артистки время от времени приезжают в Москву, останавливаясь у дочери и зятя.

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На личной страничке в Instagram знаменитость поделилась редким кадром, на котором запечатлена ее мама — Людмила Ивановна. Обычно в микроблоге возлюбленная Игоря Николаева публикует отчётные снимки с концертов, фестивалей, званых ужинов и фото, на которых она запечатлена с мужем и трехлетней дочкой. Однако заговорив о родителях, Юлия решила показать тещу композитора. В кадре мама певицы позирует вместе с мужем — Павлом Сергеевичем. Проскурякова не скрывает: ее отец сумел всего добиться сам. Ранее артистка уже отвечала на вопросы поклонников о том, помогал ли Николаев сделать ремонт в квартире тестя. По словам Юлии, ее родственники не нуждаются в какой-либо финансовой поддержке.