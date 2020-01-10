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«Однажды шторм закончится»: Бочкарева высказалась после нового скандала

Ранее МВД просило суд прекратить уголовное преследование актрисы и выписать ей штраф.

«Однажды шторм закончится»: Бочкарева высказалась после нового скандала
Наталья Бочкарева. Фото: globallookpress

Замешанная в скандале с наркотиками Наталья Бочкарева высказалась после нового витка скандала вокруг ее персоны. Напомним, 9 января в Преображенский суд Москвы поступили документы, в которых отмечалось, что правоохранительные органы рекомендовали назначить 30-летней артистке штраф.

Подобная формулировка немало удивила общественность, ведь ранее Наталью достаточно строго наказали штрафом и лишением водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования.

Сама Наталья высказалась по ситуации чуть позже и в достаточно завуалированной форме. Актриса выразила свои мысли цитатой, приписываемой Харуки Мураками, суть которой заключалась в том, что однажды проблема решится, а человек, в ней оказавшийся, изменится.

«Однажды штoрм закончится, и ты нe вспомнишь, как его пережил. Tы даже не будешь уверен в том, закончился ли он на самом деле. Hо одна вещь бесспорна: когда ты выйдешь из шторма, ты никогда снова не станешь тем человеком, который вошел в него. Потому что в этом и был весь его смысл», — озвучила свои соображения она.

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«Однажды шторм закончится»: Бочкарева высказалась после нового скандала
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