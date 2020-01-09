Полиция прекратила уголовное преследование Натальи Бочкаревой

Правоохранительные органы не прекратили уголовное дело в отношении 39-летней актрисы Натальи Бочкаревой. Впереди его рассмотрение в суде. Но стало известно, что в МВД появилось постановление о возможном назначении штрафа. Оно было передано в Преображенский районный суд Москвы, который в ближайшем будущем и примет решение.

Напомним, в конце сентября артистку, известную по роли Даши Букиной, остановили сотрудники ГИБДД. В нижнем белье у актрисы было найдено запрещенное вещество. Чуть позже сама Бочкарева заявила, что обнародованное журналистами видео смонтировано, а она к скандалу не имеет никакого отношения. По итогу Бочкареву оштрафовали на 30 тысяч рублей и лишили водительских прав за отказ от медицинского освидетельствования.

Сейчас же стало известно, что МВД рекомендует прекратить уголовное преследование знаменитости. В пресс-службе Преображенского суда ТАСС пояснили, что 9 января в исполнительный орган власти поступили соответствующие документы, в которых отмечается, что расследование дела прекращено. Поэтому Бочкарева, действительно, может отделаться исключительно штрафом.

«Дата судебного заседания по рассмотрению данного постановления пока неизвестна», — резюмировала собеседница агентства.