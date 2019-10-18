Друг Бочкаревой посмеялся над «жестоким» приговором актрисы

Суд оштрафовал Наталью Бочкареву на 30 тысяч рублей.

Наталья Бочкарева понесла первое наказание, связанное с задержанием, которое попало в Сеть. Суд лишил актрису водительских прав и обязал выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Друга Бочкаревой Андрея Ковалева насмешило решение суда. Он саркастично заметил, что судьба «жестоко наказала» Наталью. Как сообщает канал «360», Ковалев пообещал созвониться с Бочкаревой и выяснить, почему она не явилась на заседание суда лично.

Напомним, Бочкарева не очень активно комментирует собственное задержание. Против артистки возбудили административное и уголовное дела.