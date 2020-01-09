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Шахназаров объяснил, почему расстроилась его свадьба с Марией Шукшиной

Известный режиссер в интервью вспомнил о романе с актрисой и об обвинениях со стороны ее мамы.

Шахназаров объяснил, почему расстроилась его свадьба с Марией Шукшиной
Карен Шахназаров. фото: globallookpress.com/

Карен Шахназаров был трижды женат. С последней избранницей Дарьей Майоровой он развелся в 2001 году. От этих отношений у кинорежиссера есть дети: Иван и Василий. Мало кто знает, что в свое время у него был роман с Марией Шукшиной, который едва не закончился свадьбой. Теперь мужчина утверждает, что женат в последний раз на «Мосфильме».

В новом интьервью сама Лидия Федосеева-Шукшина призналась, что ее дочка была невестой режиссера. Артистка их союз благословила, но в последний момент Мария передумала. «Шахназаров мог стать моим зятем. Он добивался руки и сердца Маши. Я благословила этот союз. А потом некоторое время жалела, что свадьба расстроилась», — призналась актриса.

По некоторым данным, Порошина осознала, что режиссеры в основном деспоты и тираны, а жизни с таким мужчиной она себе не желала. Позже обрадовалась несостоявшейся свадьбе и ее мама. Федосеева-Шукшина заверила, что у нее была авторская копия фильма Шукшина «Калина красная». Она ее якобы показала «Мосфильму», так как им руководил Шахназаров.

«Хранила под кроватью, я передала им в надежде, что сберегут. Но через некоторое время выяснилось, что она пропала», — вспомнила артистка.

Сам Шахназаров заверил, что такая копия обычно была в одном экземпляре. По его словам, вдова классика что-то путает. «Не секрет, что Лидия Николаевна — любительница выпить, и, видимо, перебрала, когда говорила такие несуразные вещи», — высказался режиссер. Он подтвердил, что мог стать зятем артистки.

«Возможно, я был бы не против стать мужем Марии Шукшиной и даже рад. Но не сложилось», — пояснил Шахназаров. Он добавил, что свадьба расстроилась отчасти из-за того, что в то время он не смог избавиться от комплекса курьера. Напомним, что герой по имени Иван из фильма Шахназарова «Курьер» — экранный двойник самого режиссера. Эту картину он снял по своей повести, пишет EG.ru. 

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звездные историиКарен ШахназаровЛидия Федосеева-ШукшинаМария ШукшинаНовости google
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Шахназаров объяснил, почему расстроилась его свадьба с Марией Шукшиной
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