Шахназаров выступил против показа черно-белых фильмов в цвете

На полях кинофестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей» возглавляющий ведущую киностудию страны «Мосфильма» Карен Шахназаров раскритиковал ставшую привычной практику колоризации старых советских хитов.

Как отмечает Шахназаров, сами «киношники» обычно к этому отношения не имеют – инициатива в большинстве случаев принадлежит телеканалам. Молодые поколения зрителей уже не смотрят черно-белые картины, а привлекать аудиторию как-то надо, сообщает ТАСС.

И это, как отмечает режиссер, неправильно, поскольку таким образом нарушается эстетика картины.

«Люди, когда снимали черно-белое кино, соответствующим образом выстраивали кадр, всё подчиняли этому. Это художественное решение», — пояснил режиссер.

Напомним, не так давно Шахназаров, после прощания со своим коллегой Марком Захаровым отметил, что «Тот самый Мюнхгаузен» и «Обыкновенное чудо» – это настоящие киношедевры. А общемировая уникальность Захарова состоит в том, что он успешно владел законами театральной сцены со своим неповторимым стилем.