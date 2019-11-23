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Шахназаров выступил против показа черно-белых фильмов в цвете

Режиссер уверен, что это нарушает эстетику фильма.

Шахназаров выступил против показа черно-белых фильмов в цвете
РЕЖИССЕР КАРЕН ШАХНАЗАРОВ. ФОТО: ЭГ/КУДРЯВОВ БОРИС

На полях кинофестиваля российских фильмов «Спутник над Польшей» возглавляющий ведущую киностудию страны «Мосфильма» Карен Шахназаров раскритиковал ставшую привычной практику колоризации старых советских хитов.

Как отмечает Шахназаров, сами «киношники» обычно к этому отношения не имеют – инициатива в большинстве случаев принадлежит телеканалам. Молодые поколения зрителей уже не смотрят черно-белые картины, а привлекать аудиторию как-то надо, сообщает ТАСС.

И это, как отмечает режиссер, неправильно, поскольку таким образом нарушается эстетика картины.

«Люди, когда снимали черно-белое кино, соответствующим образом выстраивали кадр, всё подчиняли этому. Это художественное решение», — пояснил режиссер.

Напомним, не так давно Шахназаров, после прощания со своим коллегой Марком Захаровым отметил, что «Тот самый Мюнхгаузен» и «Обыкновенное чудо» – это настоящие киношедевры. А общемировая уникальность Захарова состоит в том, что он успешно владел законами театральной сцены со своим неповторимым стилем.

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Карен Шахназароврежиссертенденции телевиденияумер Марк Захаровчерно-белое кино
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Шахназаров выступил против показа черно-белых фильмов в цвете
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