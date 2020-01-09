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Круги под глазами: Яна Чурикова поделилась «честным» фото без макияжа и фильтров

Телеведущая решилась на смелый шаг после новогодних каникул.

Круги под глазами: Яна Чурикова поделилась «честным» фото без макияжа и фильтров
Яна Чурикова. фото: globallookpress.com/

Яна Чурикова в свое время была ведущей музыкальных передач, а потом много лет вела шоу «Фабрика звезд». Сейчас она продолжает активно работать телеведущей, а также звезда эфира выступает креативным продюсером шоу «Короли фанеры». В 41 год Яна выглядит молодо и свежо. За годы работы у нее появился свой неповторимый стиль. Особой любовью у нее пользуются брючные костюмы оверсайз.

Декабрь выдался для Яны насыщенным. Она отвела несколько концертов. И это не считая подготовки к Новому году. У нее подрастает десятилетняя дочь Таисия, которой тоже нужно уделять внимание. Неудивительно, что во время каникул она не выходила на связь с поклонниками. А 9 января в соцсети Чурикова опубликовала фото, на котором предстала без макияжа и фотошопа.

«В этом году все люди делятся на две группы: 1. Вышли на работу сегодня; 2. Добрали отпускные дни и выйдут на работу со следующей недели. P.S. Это была наша ежегодная рубрика безфильтра и безмейка», — написала она.

К слову, на снимке у Яны достаточно гладкая кожа, но видны пигментные пятна, круги под глазами и мимические морщины. Поклонники сошлись во мнении, что телеведущая выглядит гораздо моложе своих лет. «Яна — прекрасна», «Ой, ты прекрасна, мать!», «Какая хорошая», «Молода и прекрасна», «Отдохнувший вид, хоть и без макияжа», — прокомментировали пост подписчики.

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Тэги:

естественностьЗвездный стильНовости googleфото без макияжаЯна Чурикова
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Круги под глазами: Яна Чурикова поделилась «честным» фото без макияжа и фильтров
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