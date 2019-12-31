Звездный стиль

«Божественная!»: Чурикова покорила Мадрид стильным образом в пудровых тонах

В свои 76 лет народная артистка держит стать и следит за трендами.

«Божественная!»: Чурикова покорила Мадрид стильным образом в пудровых тонах
Инна Чурикова. Фото Global look press

Инна Чурикова побывала с рабочим визитом в Мадриде, где познакомилась с драматургом Хуаном Карлосом Рубио. Актриса планирует наладить с испанским деятелем искусства сотрудничество. Однако, что именно это будет, звезда не раскрыла, сообщив лишь, что он написал новую пьесу. Возможно, это станет началом испано-российского театрального сотрудничества.

Хуан Карлос не остался равнодушным к визиту русской звезды. В своем блоге он написал, что получил «огромное удовольствие» от встречи с «великой актрисой».

Стоит отметить, что Инна Чурикова в свои 76 лет великолепно выглядит. На встречу с испанским драматургом она подобрала стильный образ с легкой вуалью Востока. Вместе с трендовой песочной шубкой «Тедди» она надела на голову платок цвета «пыльная роза», повязав его, как хиджаб. Длинные яркие серьги и сумка в этническом стиле завершили образ.

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«Божественная!»: Чурикова покорила Мадрид стильным образом в пудровых тонах
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