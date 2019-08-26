Стильный образ: Чурикова сделала селфи в полосатой рубашке и зеркальных очках

Телеведущая призналась, что хорошо загорела на отдыхе в Таллине.

Последний месяц лета Яна Чурикова провела в Эстонии, в Таллине. Не в самой жаркой прибалтийской стране телеведущая умудрилась загореть, в чем и призналась на своей странице в Instagram.

На снимке Яна появилась в стильной черно-белой рубашке на резинке в тонкую продольную полоску. Наряд с черной лентой-окантовкой по краю открывает одно плечо своей владельцы. К нему телеведущая подобрала солнечные очки с крупной черной оправой и зеркальными стеклами.

Подписчиков настолько вдохновил аксессуар, в стеклах которого можно рассмотреть отражение зонтиков, что они назвали Яну «девушкой Спайдермена».

В подписи Яна сообщила, что уже начала трудовые будни после отпуска, а на работу идет «красивая и загоревшая». По словам Чуриковой, погода в столице Эстонии выдалась прекрасной, поэтому и загар лег хорошо. Яне даже не пришлось пользоваться кремами и средствами, защищающими кожу.

«Кто же их возит в Прибалтику», — написала ведущая. По словам Яны, выбранная летняя рубашка принадлежит российскому бренду, дизайнеру Марии Давидянс, которая часто использует в создании нарядов принцип открытой линии плеч.

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Яна выразила опасение, что много солнца может повредить коже и вызвать пигментные пятна. В ответ подписчики поспешили с советами на случай проблем с кожей и рецептами отбеливающих масок.